Российский пенсионер превратил свой дом в музей водки

11 июля 2026, 12:20

Baza: пенсионер из Иркутска превратил свою квартиру в музей водки

Фото: iStock/Nordroden

Иркутский пенсионер превратил свою квартиру в музей водки, собрав коллекцию почти из трех тысяч бутылок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.