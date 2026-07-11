Российский пенсионер превратил свой дом в музей водки
Иркутский пенсионер превратил свою квартиру в музей водки, собрав коллекцию почти из трех тысяч бутылок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Идея создать собственную коллекцию появилась у мужчины еще в 1975 году. На протяжении полувека он расставлял разные экземпляры спиртного по шкафам, стенам и подоконникам. Теперь емкости из-под крепкого алкоголя украшают в том числе туалет и ванную комнату.
Свои «экспонаты» иркутянин рассортировал по названиям и тематике. Среди них есть морская, Playboy, японская, овсяная и огуречная водка. Всего в коллекции пенсионера 2875 бутылок, и он продолжает ее пополнять.
Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил о резком подорожании водки в России.
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