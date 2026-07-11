Тысячи человек остались без света из-за непогоды в российском регионе
В Свердловской области из-за непогоды без света остались 3884 жилых дома, в которых проживают более 10 тысяч человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на МЧС.
Стихия нарушила электроснабжение в Каменске-Уральском, Реже, Заречном, Сысерти и Рефтинском. В Екатеринбурге затопило улицы, а в ТРЦ «Глобус» во время киносеанса из-за дождя пробило потолок. На отдельных участках трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» из-за паводков автоинспекторы перекрыли дороги. А в селе Лепино во время грозы загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Информации о пострадавших пока нет.
По прогнозам синоптиков, дожди с грозами в регионе сохранятся вплоть до 13 июля.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила два дня провел на втором этаже дома в СНТ «Шахтер», спасаясь от наводнения. Компанию ему составили козы, кролики и курицы.
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