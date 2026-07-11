Тысячи человек остались без света из-за непогоды в российском регионе

11 июля 2026, 11:29

Непогода оставила без света более 10 тысяч жителей Свердловской области

Фото: iStock/Daria Kulkova

В Свердловской области из-за непогоды без света остались 3884 жилых дома, в которых проживают более 10 тысяч человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на МЧС.