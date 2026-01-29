Во Франции хотят отменить понятие «супружеского долга»
Франция готовится законодательно отказаться от концепции «супружеского долга». Новый законопроект исключит любые юридические обязательства супругов в интимной сфере. Об этом информирует агентство AFP.
Законопроект, который, предположительно, поддержит Национальное собрание, устанавливает, что сожительство не накладывает на партнёров никаких обязательств в области сексуальных отношений. Инициатива призвана привести национальное законодательство в соответствие с современными взглядами на личную свободу и согласие.
В настоящее время Кодекс не содержит прямого упоминания термина «супружеский долг». Тем не менее, некоторые суды интерпретировали обязанность «совместно вести семейную жизнь» как подразумевающую сексуальные отношения. Этот вопрос получил широкую огласку в важном судебном прецеденте 2019 года, который позже был отменён Европейским судом по правам человека в январе 2025 года.
