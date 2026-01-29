Во Франции хотят отменить понятие «супружеского долга»

29 января 2026, 09:23

AFP: парламент Франции рассмотрит законопроект об отмене «супружеского долга»

Фото: iStock/Connel_Design

Франция готовится законодательно отказаться от концепции «супружеского долга». Новый законопроект исключит любые юридические обязательства супругов в интимной сфере. Об этом информирует агентство AFP.