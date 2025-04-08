Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля

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С 1 апреля в России завершается льготный период автоматического продления водительских прав, что может привести к резкому росту потока людей, желающих обновить или получить права. Об этом предупредил доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».
Льгота, позволявшая продлевать права на три года без замены, больше не будет действовать для тех, кто уже воспользовался ею ранее. Кроме того, с апреля упрощённая процедура обмена иностранных удостоверений для новых граждан и лиц с видом на жительство, оформленным до 1 апреля 2024 года, заменяется полной пересдачей экзаменов.
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«Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — добавил Тишаков.Эксперт рекомендует не откладывать замену документов, чтобы избежать очередей.
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Мария Моисеева