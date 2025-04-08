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Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля

Юрист Тишаков: льготный срок продления заменяемых водительских прав истек 1 апреля
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

С 1 апреля в России завершается льготный период автоматического продления водительских прав, что может привести к резкому росту потока людей, желающих обновить или получить права. Об этом предупредил доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».
Льгота, позволявшая продлевать права на три года без замены, больше не будет действовать для тех, кто уже воспользовался ею ранее. Кроме того, с апреля упрощённая процедура обмена иностранных удостоверений для новых граждан и лиц с видом на жительство, оформленным до 1 апреля 2024 года, заменяется полной пересдачей экзаменов.

«Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — добавил Тишаков.
Эксперт рекомендует не откладывать замену документов, чтобы избежать очередей.

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Юрист Голубева: Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК возрастут с октября на 4,5%
08 апреля 2025, 04:48

Фото: iStock/blinow61

С 1 октября 2025 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Об этом заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.
Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.

«Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — пояснила Голубева.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, уравнивающий зарплаты губернаторов и вице-премьеров. Финансирование этих выплат будет осуществляться из федерального бюджета через Управление делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника во время его обзвона жителей региона.

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Главу Белгородской области спутали с мошенником при обзвоне жителей
Гладкова ошибочно приняли за мошенника при обзвоне жителей Белгородской области
08 апреля 2025, 04:26

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника во время его обзвона жителей региона. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время разговора с одной из жительниц Белгорода Гладков представился и попытался уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела. Однако женщина, усомнившись в подлинности звонка, заявила, что не верит, что общается с главой региона.

«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: все мне сделали», — сказала она.
Позже россиянка извинилась за свою ошибку. Однако Гладков отметил, что ее реакция не реакция оправдана — все же телефонных мошенников много, не стоит расслабляться и легко выдавать личную информацию и исполнять их требования.

«Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», — объяснил он.
7 апреля сообщалось, что в Красноярском крае девочка-школьница отдала мошенникам все накопленные деньги. Накануне её отец, сражающийся с врагами в зоне проведения специальной военной операции, перевёл дочери 2,4 миллиона рублей.

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Фонд президентских грантов оценит результаты проектов, завершившихся в 2024 году
07 апреля 2025, 18:48

Фото: iStock/Wasan Tita

Фонд президентских грантов проведет оценку результатов проектов, завершившихся в 2024 году, а также определит 100 лучших реализованных работ.
Для оценки результатов будет использоваться портал «оценка.гранты.рф».

Для всестороннего учета мнений о социальном эффекте проектов к оценке привлекут представителей региональных органов власти, Общественной палаты РФ и общественных палат российских регионов, а также экспертов и заинтересованных граждан.

Оценка будет проводиться с 22 апреля по 30 июня.

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В Совете Федерации обсудили формирование семейно-ориентированной личности
07 апреля 2025, 18:13

Фото: iStock/SewcreamStudio

В Совете Федерации 3 марта обсудили тему «Формирование семейно-ориентированной личности в контексте реализации демографической политики Российской Федерации».
Заслушав и обсудив выступления членов Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совфеде, стало понятно, что в России прилагаются максимальные усилия для защиты и поддержки института семьи, кроме того, существует целый комплекс мер, направленный на оказание всемерной помощи семьям с детьми.

При этом отмечается, что поддерживать крепкие семьи посредством исключительно материального стимулирования невозможно, так как дружная ячейка общества базируется на любви, взаимоуважении и верности.

Эксперты считают, что демографический кризис в РФ происходит из-за снижения престижа семьи и утери традиционного уклада жизни. Именно поэтому в обществе необходимо формировать положительное отношение к традиционным семейным ценностям и созданию многодетной семьи.

С 2010 года более чем в 60-ти российских субъектах ведутся курсы по семейно-ориентированному образованию от дошкольных образовательных организаций до вузов, а также организована подготовка педагогов по духовно-нравственному и семейно-ориентированному образованию.

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ФНС заблокировала счета блогера Евгения Савина
07 апреля 2025, 18:08

Фото: iStock/ blinow61

ФНС заблокировала счета Евгения Савина. Блогер задолжал налоговой 11,7 млн рублей. На него могут завести уголовное дело за систематическую неуплату налогов, сообщил Телеграм-канал Mash на спорте.
Экс-футболист пермского футбольного клуба «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» покинул Российскую Федерацию в мае 2022 года. Однако Савин не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. ИП функционировало даже после того, как КраСаву объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что основная компания Чекалиных «БИ ФИТ», через которую бывшая чета продавала косметику и марафоны, не приносит дохода, а наоборот – только убытки. Так, за прошлый год компания потеряла 98 млн рублей.

До задержания экс-супругов, когда Лерчек и Артем были на пике популярности, прибыль превышала 500 млн рублей. Однако потом выяснилось, что не все деньги, которые приносили фитнес-марафоны, блогеры выводили легально.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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