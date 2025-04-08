«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию

Денис Шальных (Фото: кадр из «Звезды сошлись»)
Cын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных сделал печальное признание на шоу «Звезды сошлись». Любимый ребенок звезды рассказал о своей жизни и планах, вызвав споры среди гостей.
Денис уже несколько лет увлечен бодибилдингом и работает барбером. Его тело покрыто татуировками, а дни проходят в спортзале или дома с четырьмя котами. Несколько лет назад мама подарила ему квартиру, доставшуюся от бабушки, и теперь он живет один после расставания с девушкой.
В эфире Шальных признался, что не видит себя в роли мужа или отца.
Надежда Ангарская из Comedy Woman раскритиковала его за отсутствие амбиций.
Писательница Дарья Донцова, наоборот, поддержала Дениса. Она считает, что он правильно делает, выбирая то, что любит. Например, любовь к животным у него с детства — когда-то он мечтал стать ветеринаром. Псов привык пускать в спальню как людей, ласку к ним проявлять.
Денис также объяснил, что спорт помогает ему справляться с эмоциями.
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В эфире Шальных признался, что не видит себя в роли мужа или отца.
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«Я ни в чем не нуждаюсь. Все, что мне нужно, — обеспечивать себя, платить за квартиру и покупать корм четырем котам. Планирую расширяться только в плане качества мышечной массы. Жениться пока не хочу», — сказал он.Эти слова удивили студию.
Надежда Ангарская из Comedy Woman раскритиковала его за отсутствие амбиций.
«Я живу на съемной квартире, гастролирую (...) А ты просто с котами. Убил, конечно», — поразилась она.
Елена Яковлева (Фото: кадр интервью на Youtube-канале «Центральное Телевидение»)Ей показалось, что Денис слишком легко относится к жизни, принимая помощь родителей. Шальных не скрывает, что мама и папа до сих пор дают ему деньги. Он и раньше признавал это. О будущем он не задумывается и даже пошутил, что хочет оставить маму без внуков.
Писательница Дарья Донцова, наоборот, поддержала Дениса. Она считает, что он правильно делает, выбирая то, что любит. Например, любовь к животным у него с детства — когда-то он мечтал стать ветеринаром. Псов привык пускать в спальню как людей, ласку к ним проявлять.
Денис также объяснил, что спорт помогает ему справляться с эмоциями.
«Бодибилдинг — мой единственный вид селфхарма», — заявил он, указывая, что «забываться» через спорт полезнее, чем с помощью запрещенных веществ.Читайте также:
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Мария Моисеева