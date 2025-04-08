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«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию

Сын Елены Яковлевой признался в планах на будущее на шоу «Звезды сошлись»
Денис Шальных (Фото: кадр из «Звезды сошлись»)

Денис Шальных (Фото: кадр из «Звезды сошлись»)

Cын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных сделал печальное признание на шоу «Звезды сошлись». Любимый ребенок звезды рассказал о своей жизни и планах, вызвав споры среди гостей.
Денис уже несколько лет увлечен бодибилдингом и работает барбером. Его тело покрыто татуировками, а дни проходят в спортзале или дома с четырьмя котами. Несколько лет назад мама подарила ему квартиру, доставшуюся от бабушки, и теперь он живет один после расставания с девушкой.

В эфире Шальных признался, что не видит себя в роли мужа или отца.

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«Я ни в чем не нуждаюсь. Все, что мне нужно, — обеспечивать себя, платить за квартиру и покупать корм четырем котам. Планирую расширяться только в плане качества мышечной массы. Жениться пока не хочу», — сказал он.
Эти слова удивили студию.

Надежда Ангарская из Comedy Woman раскритиковала его за отсутствие амбиций.

«Я живу на съемной квартире, гастролирую (...) А ты просто с котами. Убил, конечно», — поразилась она.
Елена Яковлева (Фото: кадр интервью на Youtube-канале «Центральное Телевидение»)

Ей показалось, что Денис слишком легко относится к жизни, принимая помощь родителей. Шальных не скрывает, что мама и папа до сих пор дают ему деньги. Он и раньше признавал это. О будущем он не задумывается и даже пошутил, что хочет оставить маму без внуков.

Писательница Дарья Донцова, наоборот, поддержала Дениса. Она считает, что он правильно делает, выбирая то, что любит. Например, любовь к животным у него с детства — когда-то он мечтал стать ветеринаром. Псов привык пускать в спальню как людей, ласку к ним проявлять.

Денис также объяснил, что спорт помогает ему справляться с эмоциями.

«Бодибилдинг — мой единственный вид селфхарма», — заявил он, указывая, что «забываться» через спорт полезнее, чем с помощью запрещенных веществ.
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«Была беременна больше 10 лет»: Хилария Болдуин призналась, почему сделала подтяжку груди
Мама семерых детей Хилария Болдуин рассказала о причинах для подтяжки груди
08 апреля 2025, 02:18

Хилария и Алек Болдуин со своей семьей (Фото: кадр видео Instagram* @hilariabaldwin)

Хилария Болдуин, супруга Алека Болдуина, сделала подтяжку груди после десяти лет материнства. 41-летняя мама семерых детей поделилась в семейном реалити-шоу, что тело сильно изменилось за прошедшие годы. Иногда создавалось ощущение, словно оно ей не принадлежит — и решение сделать пластику связано не только со стремлением к внешней красоте, но и к внутреннему спокойствию.
За годы беременности и кормления грудью тело Хиларии сильно изменилось. Она рассказала, что больше десяти лет ее тело служило не только ей, но и детям.

«Я была беременна или кормила грудью больше десяти лет. Кажется, это впервые за все это время, когда я не делаю ни того, ни другого. (...) Я настолько привыкла к нему (телу) в одном состоянии, что всё казалось чужим. Это было нужно просто для того, чтобы мне стало нормально. И это нормально», — поделилась она в эфире.
Хилария и Алек Болдуин со своей семьей (Фото: Instagram* @hilariabaldwin)

По словам Хиларии, подтяжка стала способом вернуть себе контроль. Процедура была не ради красоты, а ради комфорта — «немного поднять» то, что изменилось за годы.

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Супруга Алека Болдуина призналась, что много волнуется о своих дочерях, особенно об 11-летней Кармен. Ей важно, чтобы девочки не считали внешность главным. Хилария опасается, что ее решения по «улучшении» внешнего вида станут плохим примером для детей и сделают их зависимыми от современных стандартов.

«Я сама слишком часто прислушивалась к критике и сомневалась в себе», — пояснила многодетная мама.
Хилария Болдуин (Фото: кадр видео Instagram* @hilariabaldwin)

Она хочет быть примером уверенности для своих любимых, поэтому сейчас старается не принимать радикальных решений и следить за впечатлением, которое складывается у них.

Раньше у Хиларии были проблемы с едой, о чем она писала в своей книге. Йога и забота о себе помогли ей найти баланс и одолеть пищевое расстройство. Теперь она чувствует себя сильной и довольной, менее критично относится к своей внешности.

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Участники созданной Пашей Техником группы Kunteynir посвятят ему новый трек
07 апреля 2025, 21:56

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Паша Техник начал музыкальную карьеру в 2002 году. Его первым проектом стала группа Kunteynir, которую он создал вместе с MC Смешным.
Коллектив просуществовал шесть лет, после чего приостановил деятельность из-за тюремного заключения Техника. В 2008 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за хранение и распространение синтетических наркотиков. А в 2016 году коллектив окончательно распался.

После смерти Паши Техника участники группы встретились, чтобы вспомнить прежние времена, и решили записать трек в память о рэпере.

«Треку в честь легенды, нашего Павла, быть!», – сообщили представители группы, слова которых приводит портал The Flow.
Паши Техника не стало 5 апреля. Последние дни жизни он провёл в больнице в Таиланде. 9 апреля тело рэпера будет доставлено в Москву, где состоится прощание в Храме Петра и Павла в Лефортово.

Ранее бывшая жена музыканта сообщила, что дала интервью Ксении Собчак по прибытии в Россию из Таиланда, где до последнего находилась рядом с бывшим супругом.

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*запрещён в РФ
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«Ненасытные детки могут отобрать имущество»: Никас Сафронов заявил о намерении лишить детей наследства
Никас Сафронов заявил о намерении лишить детей наследства
07 апреля 2025, 20:55

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)

Никас Сафронов сделал неожиданное заявление о своём внушительном наследстве. Художник заявил, что намерен лишить своих «ненасытных» детей имущества.
По официальным данным, у заслуженного художника России трое детей: наследник от второго брака Стефано и двое внебрачных сыновей – Лука и Ландин. При этом не исключено, что могут быть и другие внебрачные дети.

Сафронов признался, что боится остаться ни с чем из-за сыновей, которые, по его словам, могут присвоить себе весь его капитал и имущество.

«Я человек щедрый, содержу всех членов своей семьи, всех детей и родственников. Но страшно подумать о том, что однажды мои дети захотят оставить своего отца без крыши над головой и накопленного капитала», – поделился опасениями член Российской Академии художеств в беседе с Общественной Службой Новостей.
Больше всего Сафронов переживает за трёхэтажную квартиру в историческом центре Москвы. Однако художник нашёл способ сохранить недвижимость. Он собирается превратить её в музей, где разместит свои полотна и имеющийся у него антиквариат.

При этом Сафронов уточнил, что продолжит обеспечивать своих близких, но своё элитное жильё не отпишет никому.

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*запрещён в РФ
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Живущий в Израиле комик Михаил Шац* рассказал о поддерживающих его в России людях
07 апреля 2025, 20:39

Михаил Шац* (фото: Instagram*** @mikhailshats)

Комик и телеведущий Михаил Шац*, живущий в Израиле, заявил, что в России у него остались знакомые, которые продолжают поддерживать его. Об этом он сообщил на YouTube-канале юмориста Ильи Аксельрода.
«Конечно, есть, их в общем немало. Есть люди, с которыми я разорвал отношения (...), но есть много бессловесной массы людей, которые будто бы не замечают то, что произошло и что изменилось. Ну и они предпочитают просто пока не говорить об этом», – объяснил комик.
Ранее Шац назвал себя израильтянином, но, при это, подчеркнул, что по-прежнему думает о России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***запрещён в РФ
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#люди
#рф
#израиль
#иноагенты
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Солист группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о смерти любимой 34-летней жены
07 апреля 2025, 20:15

Алексей Корзин (фото: ВКонтакте @korzzzzin)

Солист группы «Челси» сообщил о трагедии, которая произошла в его семье. 23 марта скончалась его супруга Екатерина, однако рассказать об этом он смог только спустя две недели.
Алексей Корзин в личном блоге опубликовал видео с женой и написал пост-прощание, в котором вспомнил, как познакомился с будущей женой в соцсети, и отметил, что в тот момент даже представить не мог, что когда-нибудь ему придётся похоронить возлюбленную.

«Когда-то, в далеком 2013-м, ты написала мне сюда, во „Вконтакте“. Мы встретились, и я спел для тебя „Stand by Me“. Тогда я и подумать не мог, какая история нас ждёт… А ты как будто все знала наперёд… Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моём сердце…», – написал Корзин.
Алексей и Екатерина Корзины с ребёнком (фото: ВКонтакте @korzzzzin))

Подробностей смерти 34-летней Екатерины певец не раскрыл. В трудную минуту его поддержала телеведущая Яна Чурикова, из поста которой следует, что женщина умерла во сне.

Теперь Алексей остался с двоими детьми – сыном Петром, родившимся в 2016 году, и сыном Гошей 2021 года рождения.

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