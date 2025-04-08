Ряду россиян объявили о повышении зарплаты

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С 1 октября 2024 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Об этом заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.
Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.
Ранее сообщалось, что губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника во время его обзвона жителей региона.
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«Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — пояснила Голубева.Ранее президент Владимир Путин подписал указ, уравнивающий зарплаты губернаторов и вице-премьеров. Финансирование этих выплат будет осуществляться из федерального бюджета через Управление делами президента РФ.
Ранее сообщалось, что губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника во время его обзвона жителей региона.
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Мария Моисеева