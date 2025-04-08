Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг

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В Италии бывший парень 22-летней студентки Иларии Сулы убил её и спрятал тело в чемодане, который выбросил в лесной овраг. Об этом сообщает издание The Pinnacle Gazette.
Останки девушки обнаружили 2 апреля недалеко от Рима. Последний раз Иларию видели живой 25 марта, когда она вышла из дома без объяснений.
Следствие считает, что Самсон нанёс жертве ножевые ранения, а затем попытался скрыть преступление, избавившись от чемодана с телом.
Убийство спровоцировало протесты в Риме и Мессине. Активисты требуют усилить борьбу с гендерным насилием: с начала 2024 года в Италии погибли 113 женщин, 99 из них — от рук партнёров или родственников.
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«Она не попрощалась и не упомянула, куда идет», — вспоминали взволнованные соседи девушки.Подозреваемый, 23-летний Марк Энтони Самсон, после исчезновения Сулы получал доступ к её соцсетям и публиковал посты, имитируя активность аккаунта погибшей. Какое-то время именно благодаря этому ее близкие верили, что с девушкой все в порядке.
Следствие считает, что Самсон нанёс жертве ножевые ранения, а затем попытался скрыть преступление, избавившись от чемодана с телом.
Убийство спровоцировало протесты в Риме и Мессине. Активисты требуют усилить борьбу с гендерным насилием: с начала 2024 года в Италии погибли 113 женщин, 99 из них — от рук партнёров или родственников.
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Мария Моисеева