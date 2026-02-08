Российский аэропорт временно ограничил работу

08 февраля 2026, 15:10

Аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на полеты

Фото: iStock/dongfang zhao

Аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.





В ведомстве отметили, что такие меры приняли из соображений безопасности. В настоящий момент прием и выпуск самолетов не осуществляется.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.