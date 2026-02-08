Российский аэропорт временно ограничил работу
Аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что такие меры приняли из соображений безопасности. В настоящий момент прием и выпуск самолетов не осуществляется.
«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Их причины и сроки возобновления работы авиагавани не уточняются.