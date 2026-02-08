В российском городе юноша ограбил магазин, угрожая продавцу открывашкой
В Петербурге 19-летний парень ограбил супермаркет на Муринской дороге. Подробности сообщает издание «Мойка 78».
Инцидент произошёл в ночь на 6 февраля. Злоумышленник вошёл в магазин, вооружившись консервным ножом. Он угрожал им охраннику, собрал товары на сумму 16 тысяч рублей и скрылся с места преступления.
Полицейские оперативно отработали доступные улики и задержали подозреваемого уже в тот же день. Правоохранители изъяли часть похищенного имущества. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ленобласти конфликт двух пьяных мужчин привёл к стрельбе на автобусной остановке. В этот же день в Невском районе Санкт-Петербурга двое пациентов подрались в приёмном покое больницы.
