Пропажа подростка в Саратовской области стала поводом для уголовного дела — фото
В Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве в связи с безвестным исчезновением 15-летнего подростка в Ровенском районе. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Султан Малолю исчез 5 февраля. Он вышел из дома в селе Привольное и не вернулся. В тот же день его поисками занялась полиция, позже к ним присоединились волонтеры и местные жители.
По информации ГУ МВД, подросток оделся в черную одежду. К воскресенью к поисковой операции подключились добровольцы из семи регионов России. Используются беспилотники и снегоходы.
Как уточнили в Telegram-канале ведомства, дело возбудили для максимально тщательного установления всех обстоятельств исчезновения и мобилизации сил и средств для проведения поисков. Следователи осматривают улицы и прилегающую местность. Проверяют чердаки и подвалы, допрашивают родственников и других свидетелей, а также устанавливают людей из круга общения пропавшего подростка.
