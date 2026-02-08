Пропажа подростка в Саратовской области стала поводом для уголовного дела — фото

08 февраля 2026, 13:49

СК возбудил уголовное дело после пропажи подростка в Саратовской области

Фото: медиасток.рф

В Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве в связи с безвестным исчезновением 15-летнего подростка в Ровенском районе. Об этом сообщили в региональном управлении СК.