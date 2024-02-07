Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след»

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На официальном сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича появилась информация о кончине актрисы Елены Сафроновой, известной по своим ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор».
«Нас покинула Елена Ивановна Сафронова, артистка драмы, выдающаяся мастерица сцены и исключительный профессионал. За 43 года своей неизменной службы в театре она создала неповторимые образы и продолжала творческую деятельность практически до последнего дня. Мы выражаем нашу искреннюю скорбь и глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин