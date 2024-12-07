Bloomberg: США расширит доступ украинских терминалов Starlink к Starshield

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Пентагон собирается расширить доступ украинских терминалов Starlink к более продвинутой спутниковой системе Starshield, сообщило агентство Bloomberg.
«Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink», — обратило внимание агентство.
Журналисты Bloomberg подчёркивают, что данный шаг значительно усложнит попытки взломать или заглушить спутниковый сигнал, который принимается терминалами.
По условиям контракта Министерства обороны США и компании SpaceX, 2500 терминалов Starlink, которые находятся на Украине, будут иметь доступ к Starshield — это секретный и зашифрованный сигнал, его тяжелее взломать или заглушить.
Контракт заключили в августе, задолго до победы Дональда Трампа на выборах в президенты США в рамках программы Космических сил Штатов «Расширенная низкая околоземная орбита».
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Ольга Енгалычева