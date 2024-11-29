В Белоруссии разработали аналог Starlink

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Белорусские военные получат разработанные в стране аналоги Starlink. Об этом сообщил начальник управления связи Вооруженных сил (ВС) Белоруссии) Вадим Романив, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала «Беларусь 1».
Он заявил, что Белоруссия разрабатывает комплект мобильной связи, который был представлен президенту страны Александру Лукашенко в 2023 году.
Ранее было принято решение отправить белорусских военнослужащих в Россию для прохождения обучения в одном из центров боевой подготовки. Генерал-майор Владимир Белый объявил, что запланированные совместные учения продолжаются.
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«В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг», – отметил Романив.
Ранее было принято решение отправить белорусских военнослужащих в Россию для прохождения обучения в одном из центров боевой подготовки. Генерал-майор Владимир Белый объявил, что запланированные совместные учения продолжаются.
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Александр Климов