Российский авторынок заполонили двигатели из Китая

09 февраля 2026, 03:42

«Известия»: спрос на подержанные китайские двигатели в России вырос на 15–20 %

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Объём импорта бывших в употреблении автомобильных двигателей китайского производства вырос на 15–20 % и достиг объёма около 10 тысяч единиц. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов.





Ключевым фактором популярности подержанных агрегатов в России стала выгода для автовладельцев. Как пояснил член правления Союза автосервисов и технический эксперт Илья Плисов, замена двигателя на аналогичный подержанный с комплектом документов имеет существенные преимущества перед капитальным ремонтом.





«Вместо сложной и трудоемкой процедуры клиенту СТО предлагают поставить другой агрегат с документами. Это на 5–7% дешевле и в 5–10 раз быстрее, чем проводить капитальный ремонт старого двигателя», — отметил Плисов.