В России сертифицировали мотоцикл одной марки
В России завершили сертификацию мотоциклов чешского бренда Jawa, производство которых сейчас наладили в Индии.
Как сообщает издание Motor, основанием стало Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), оформленное импортером. Согласно документу, в РФ получили допуск четыре версии: Jawa 300 CL, Forty Two, Jawa 350 CL и 42 FJ.
У модели Jawa 300 установили четырехтактный двигатель объемом 295 куб. см мощностью 23 л.с. Остальные модификации оснащаются мотором на 334 куб. см, развивающим 29–30 л.с.
Наличие ОТТС позволяет ввозить эти мотоциклы в Россию крупными партиями и продавать их официально. Документ оформила компания из Подольска — ее же заявили как представителя производителя Jawa в России и странах ЕАЭС.
Читайте также: