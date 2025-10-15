Достижения.рф

Российский банк признали банкротом

ТАСС: Таврический банк признали банкротом по иску Центробанка
Фото: istockphoto/AMilkin

Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области по иску Банка России признал Таврический банк банкротом. Об этом сообщает ТАСС.



3 сентября ЦБ отозвал у учреждения лицензию на осуществление банковских операций, пояснив, что в сложившихся обстоятельствах у регулятора возникла обязанность сделать это в связи с полной утратой собственных средств (капитала) кредитной организации.

В сентябре Агентство по страхованию вкладов приступило к выплатам возмещений вкладчикам Таврического банка. По данным реестра обязательств финансовой организации, страховая ответственность АСВ составляет 56,5 млрд рублей.

В пределах установленных лимитов компенсации получат около 57 тысяч вкладчиков, в том числе 234 юридических лица.

По сведениям Центробанка, Таврический банк занимал 60‑е место в банковской системе России.

Никита Кротов

