Российский банк признали банкротом
Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области по иску Банка России признал Таврический банк банкротом. Об этом сообщает ТАСС.
3 сентября ЦБ отозвал у учреждения лицензию на осуществление банковских операций, пояснив, что в сложившихся обстоятельствах у регулятора возникла обязанность сделать это в связи с полной утратой собственных средств (капитала) кредитной организации.
В сентябре Агентство по страхованию вкладов приступило к выплатам возмещений вкладчикам Таврического банка. По данным реестра обязательств финансовой организации, страховая ответственность АСВ составляет 56,5 млрд рублей.
В пределах установленных лимитов компенсации получат около 57 тысяч вкладчиков, в том числе 234 юридических лица.
По сведениям Центробанка, Таврический банк занимал 60‑е место в банковской системе России.
