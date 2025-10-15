Российский банк признали банкротом

15 октября 2025, 16:58

ТАСС: Таврический банк признали банкротом по иску Центробанка

Фото: istockphoto/AMilkin

Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области по иску Банка России признал Таврический банк банкротом. Об этом сообщает ТАСС.