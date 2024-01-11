Медведев доложил Путину о производстве оружия в России

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Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев представил российскому президенту Владимиру Путину доклад о производстве вооружений в стране. Об этом Медведев сообщил во время заседания рабочей группы военно-промышленного комплекса.
Ранее Медведев в ходе заседания ВПК отметил стремительное развитие российского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, об этом свидетельствуют успешные удары ВС РФ по военным объектам на территории Украины.
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Анастасия Чинкова