Россиян предупредили о возможном подорожании двух продуктов к Новому году

10 ноября 2025, 09:19

Доцент Ильяшенко: Красная рыба и икра подорожают на 5-7 % к Новому году

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут увеличиться на 5-7%. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко.