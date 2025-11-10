Россиян предупредили о возможном подорожании двух продуктов к Новому году
Цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут увеличиться на 5-7%. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко.
По её словам, средние потребительские цены на лососевую рыбу в России могут превысить 1 400 руб. за килограмм, а красная икра может стоить 9 900 руб. за килограмм. Доцент уточнила, что рост цен на эти продукты будет ниже, чем в 2024 году.
Ильяшенко напомнила, что к началу октября этого года объем вылова лососевых достиг 335,2 тысячи тонн, что на 44 процента больше по сравнению с прошлым годом. Однако, учитывая влияние сезонности, инфляции и спроса, увеличение улова не предотвратит ожидаемое повышение цен.
Она также отметила, что к началу октября 2025 года средние потребительские цены на лососевую рыбу составили 1381 рубль за килограмм, что на 16,8 процента выше, чем в 2024 году.
