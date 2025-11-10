В Китае мужчина потерял работу из-за приложения для подсчета шагов
В Китае мужчина потерял работу из-за приложения для подсчета шагов. Об этом пишет South China Morning Post.
Чэнь находился на больничном из-за боли в ноге и спине, но приложение зафиксировало более 16 тыс. шагов в день. Работодатель использовал эту информацию, чтобы уволить его, усомнившись в обоснованности больничного.
Мужчина подал иск о выплате 16 тысяч долларов (около 1,2 млн рублей). Компания предоставила видеозапись, где Чэнь бежит в офис подавать заявление на больничный.
Суд признал увольнение незаконным, и компанию обязали выплатить мужчине компенсацию.
