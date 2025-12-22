Российский бизнесмен Джабраилов оказался в файлах Джеффри Эпштейна

22 декабря 2025, 12:09

Фото: iStock/demaerre

Российский бизнесмен Умар Джабраилов оказался в материалах по делу американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Он сам заявил Telegram-каналу Baza, что не знает, как фото попало в эти документы.