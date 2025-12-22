Российский бизнесмен Джабраилов оказался в файлах Джеффри Эпштейна
Российский бизнесмен Умар Джабраилов оказался в материалах по делу американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Он сам заявил Telegram-каналу Baza, что не знает, как фото попало в эти документы.
Джабраилов подтвердил, что знаком с Эпштейном, но дружеских отношений с ним не поддерживал и не общался тесно. По его словам, снимок, скорее всего, был сделан в 1990 году во время занятий по каратэ, однако точное место и обстоятельства фотографии он не вспомнил.
Бизнесмен подчеркнул, что никакого участия в делах Эпштейна он не имел и не может объяснить, почему его фото оказалось среди материалов, связанных с известным преступником.
Читайте также: