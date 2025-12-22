Россиянин три дня истязал гостью: резал ножом, избивал битой и выкручивал пальцы
40-летнего жителя Хабаровского края арестовали за издевательства над знакомой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все происходило с 22 по 25 сентября в дачном поселке Некрасовка. 58-летняя женщина пришла в гости к подруге и ее сожителю. Во время застолья между хозяином дома и гостьей возник беспочвенный конфликт, и мужчина, возмущенный оскорблениями, нанес женщине ножевые ранения рук и ног. Следующие дни он продолжил избивать ее деревянной битой, выкручивал пальцы и отрезал прядь волос.
По данным РИА Новости, пострадавшая боялась покинуть дом несмотря на то, что ее насильно никто не удерживал. Мужчине предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 117 УК. В настоящее время он находится под стражей. Известно, что ранее его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
