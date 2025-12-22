Россиянин три дня истязал гостью: резал ножом, избивал битой и выкручивал пальцы

22 декабря 2025, 11:47

В Хабаровском крае осудят рецидивиста, который издевался над знакомой

Фото: iStock/YakobchukOlena

40-летнего жителя Хабаровского края арестовали за издевательства над знакомой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.