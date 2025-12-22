Ребенок разбил голову в Burger King в российском городе

22 декабря 2025, 12:01

В Ижевске ребенок поранил голову о торчащий шуруп в детской комнате в Burger King

Фото: iStock/Pattadis Walarput

Семилетний мальчик пострадал в ресторане быстрого питания Burger King в Ижевске. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник.