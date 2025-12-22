Ребенок разбил голову в Burger King в российском городе
В Ижевске ребенок поранил голову о торчащий шуруп в детской комнате в Burger King
Семилетний мальчик пострадал в ресторане быстрого питания Burger King в Ижевске. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник.
По его данным, все произошло во время ожидания заказа. Когда ребенок играл в детской комнате с другими детьми, он ударился головой о металлический шуруп, который якобы был без какой-либо защитной накладки.
Отец сразу отвез сына с кровоточащей раной в больницу. Медики диагностировали у него поверхностную травму головы. В заведении инцидент пока никак не прокомментировали.
Читайте также: