Из Лувра похитили более восьми тысяч бриллиантов и 212 жемчужин

22 декабря 2025, 11:23

Фото: iStock/dennisvdw

В октябре из Лувра в Париже похитили более 8,5 тысяч драгоценных камней. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.





По его данным, преступники приехали на технике, прибывшей из одного парижского пригорода. Пробравшись в музей через окно, они вынесли из галереи Аполлона восемь ювелирных украшений, в оформлении которых находились тысячи драгоценных камней. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн (примерно 8,3 млрд рублей).

«В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин», — передает телеканал.