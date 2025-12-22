Из Лувра похитили более восьми тысяч бриллиантов и 212 жемчужин
В октябре из Лувра в Париже похитили более 8,5 тысяч драгоценных камней. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.
По его данным, преступники приехали на технике, прибывшей из одного парижского пригорода. Пробравшись в музей через окно, они вынесли из галереи Аполлона восемь ювелирных украшений, в оформлении которых находились тысячи драгоценных камней. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн (примерно 8,3 млрд рублей).
«В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин», — передает телеканал.Ранее сообщалось, что двое неизвестных ограбили музей Последней Ставки Наполеона в Бельгии. Их добычей стало золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее императору, а также золотые и серебряные монеты той эпохи.