Российский «бомонд» отметил национальный праздник в элитном ресторане Турции

14 июня 2026, 01:42

Знаменитости из РФ отметили День России в люксовом ресторане Турции

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

В дни длинных июньских выходных турецкий курорт Бодрум вновь привлёк внимание российской светской публики. В социальных сетях появилось множество публикаций от известных личностей, выбравших это место для отдыха.