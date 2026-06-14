Российский «бомонд» отметил национальный праздник в элитном ресторане Турции
В дни длинных июньских выходных турецкий курорт Бодрум вновь привлёк внимание российской светской публики. В социальных сетях появилось множество публикаций от известных личностей, выбравших это место для отдыха.
Как сообщает TourDom.ru, среди отметившихся на курорте — блогер Алексей Жидковский, который поделился видеотуром по отелю Maxx Royal Bodrum 5*. Ксения Собчак, в свою очередь, показала подписчикам свой номер в Mandarin Oriental Bodrum 5*.
Центральным событием светской жизни в День России стал праздничный ужин в ресторане Sakhalin Bodrum, откуда открывается живописный вид на Эгейское море. Среди гостей, помимо упомянутых выше, заметили Кристину Потупчик, Алёну Бердову и других представителей медиасообщества.
Ключевым поводом для встречи послужил благотворительный вечер, организованный 13 июня фондом Натальи Водяновой совместно с продюсером Яной Рудковской. По информации из публикаций организаторов, в числе ожидаемых гостей курорта — певец Дмитрий Билан.
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