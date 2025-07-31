Российский депутат Сеченов объяснил свою угрозу «сломать лицо» мужчине

31 июля 2025, 12:32

Фото: iStock/slexp880

Спикер гордумы Томска Сергей Сеченов объяснил свою резкую реакцию на встрече с жителями, где он пригрозил одному из присутствующих «сломать лицо». По словам председателя местного парламента, мужчина провоцировал скандал и оскорблял окружающих, особенно женщин.





Сеченов подтвердил подлинность видеозаписи, вызвавшей широкий общественный резонанс, однако посетовал на отсутствие полной записи встречи. Он подчеркнул, что ситуация была напряженной, но он старался сохранять спокойствие, пока не услышал оскорбления.





«Никому не позволю оскорблять женщин!» — заявил Сеченов, объясняя свою несдержанность.