Диетолог назвал главное правило питания, при котором снижается вес
Диетолог Пристанский: за 4 часа до сна следует убрать из рациона углеводы
По словам специалистов, правильно питание — это когда организм чувствует себя хорошо, не откладывая при этом лишний жир в бока и не нуждаясь в дополнительных пищевых примесях.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что во время снижения веса необходимо менять паттерны пищевого поведения, чтобы не случалось недоеданий или перееданий.
«Я рекомендую убирать углеводистую пищу за 4 часа до сна. То есть потреблять в это время только белковое. Любой углевод превращается в сахар, каким бы сложным он ни был, а потом в глюкозу. А в вечерние часы — это не приоритетный источник пищи, так как во время сна выделяется гормон роста, который является сильным разжигающим веществом», — сказал он.
Утро, по словам эксперта, должно начинаться с углеводов, в обед тоже их исключать не рекомендуется.
Ранее врач-диетолог Нурия Дианова порекомендовала употреблять не более одного яичного желтка в сутки, а оптимально — через день, чтобы избежать избыточной нагрузки на желчный пузырь и печень.