Диетолог назвал главное правило питания, при котором снижается вес

31 июля 2025, 12:01

Диетолог Пристанский: за 4 часа до сна следует убрать из рациона углеводы

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По словам специалистов, правильно питание — это когда организм чувствует себя хорошо, не откладывая при этом лишний жир в бока и не нуждаясь в дополнительных пищевых примесях.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что во время снижения веса необходимо менять паттерны пищевого поведения, чтобы не случалось недоеданий или перееданий.





«Я рекомендую убирать углеводистую пищу за 4 часа до сна. То есть потреблять в это время только белковое. Любой углевод превращается в сахар, каким бы сложным он ни был, а потом в глюкозу. А в вечерние часы — это не приоритетный источник пищи, так как во время сна выделяется гормон роста, который является сильным разжигающим веществом», — сказал он.

