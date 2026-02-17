Российский город попал в топ туристических направлений на февральские праздники
Казань оказалась среди самых востребованных российских направлений для поездок на февральские праздники.
Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, Казань и Татарстан в целом уже не первый год стабильно входят в рейтинги самых популярных внутренних маршрутов — в ТОП-5 или ТОП-10 в зависимости от сезона.
Барзыкин отметил, что интерес к городу в феврале во многом связывают с разнообразием предложений для туристов — культурно-познавательными программами, экскурсиями и гастрономическими форматами. За три праздничных дня, добавил он, путешественники успевают посетить не только Казань, но и другие привлекательные места республики.
Отдельно он подчеркнул удобную транспортную доступность. Добраться можно разными видами транспорта — самолётом, поездом и другими вариантами по приемлемой цене. С конца апреля, по его словам, к ним добавится и речное сообщение.
