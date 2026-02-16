Россиянам разъяснили, что положено за работу в праздничный день 23 февраля
Россиянам напомнили об оплате труда в праздничный день 23 февраля. Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что работа в этот период подлежит компенсации согласно статье 153 Трудового кодекса.
В беседе с «RT» Ганькина пояснила, что сотрудник может выбрать один из двух вариантов оплаты за работу в праздник.
«Один из них — двойная оплата за выход в праздничный день. В то же время вместо двойной ставки сотрудник по желанию может выбрать отдых в другой день — отгул можно взять в течение года. В таком случае выплата за отработанный праздник осуществляется в обычном одинарном размере. При увольнении неиспользованный день отдыха подлежит денежной компенсации», — отметила директор.Евгения подчеркнула, что для оформления работы в выходной работодатель обязан сначала получить письменное согласие сотрудника.
