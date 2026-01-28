Российский город вошел в ТОП-10 востребованных среди туристов на 23 февраля

28 января 2026, 18:31

Казань вошла в ТОП-10 городов, востребованных у туристов на 23 февраля

Фото: istockphoto/inewsistock

Спрос на поездки в Казань среди российских туристов на праздничные выходные 20-23 февраля вырос на 54% по сравнению с прошлым годом.