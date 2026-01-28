Российский город вошел в ТОП-10 востребованных среди туристов на 23 февраля
Спрос на поездки в Казань среди российских туристов на праздничные выходные 20-23 февраля вырос на 54% по сравнению с прошлым годом.
Как сообщили «Татар-информу» аналитики сервиса «Островок», по уровню популярности на эти даты столица Татарстана заняла восьмое место среди востребованных направлений. Одновременно перед праздниками увеличился интерес к путешествиям по России и у жителей Казани.
Согласно данным сервиса, чаще всего казанцы отправляются в поездки вдвоем — на пары приходится 58% бронирований. Еще по 18% составляют соло-путешественники и семьи, а компании из трех и более человек — 6%.
В числе наиболее популярных направлений для таких поездок — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Нижний Новгород и Калининград.
