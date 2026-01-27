Школа фигурного катания Алины Загитовой откроется в Казани 1 сентября
Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой начнет работу в Казани 1 сентября.
Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта Татарстана сообщил министр Владимир Леонов. Информацию передает корреспондент «Татар-информа».
Занятия будут проходить на базе нового центра фигурного катания, открытие которого планируют приурочить ко Дню Республики и Дню города — 30 августа. По словам Леонова, совместно с Загитовой сейчас формируют тренерский штаб.
Сроки запуска центра и школы остаются прежними — такими же, как озвучивались министром в декабре. Идею создания обсуждали еще в июне 2023 года на встрече Алины Загитовой с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Крытый ледовый дворец строят на улице Портовой, рядом с Речным портом, на месте бывшего стадиона «Водник». В августе 2025 года сообщалось, что на реализацию проекта направят 1,29 млрд рублей.
Будущий комплекс рассчитывают на тренировочный процесс и массовое катание. Здесь предусматриваются ледовая арена, залы для хореографии и общей физической подготовки, а также общественные зоны, включая кафе.
Читайте также: