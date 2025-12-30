Юная россиянка подожгла новогоднюю елку по указанию мошенников
18-летняя жительница Твери подожгла новогоднюю ель на Советской площади. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, девушка попала под влияние телефонных мошенников еще в начале ноября. Несколько недель она общалась со злоумышленниками, которые представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа и банковскими работниками.
Утром 30 декабря юной тверичанке приказали «проверить системы автоматического пожаротушения». После возгорания она попыталась скрыться, но ее задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что мошенники начали создавать фейковые аккаунты в мессенджерах, чтобы выманивать деньги у покупателей под предлогом продажи новогодних деликатесов.
Читайте также: