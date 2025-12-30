В Москве школьник выбросил с балкона 100 млн по указке мошенника из «Дайвинчика»

30 декабря 2025, 12:47

Фото: iStock/welcomia

В Москве 13-летний школьник стал жертвой мошенников и по их указанию выбросил с балкона деньги и золото своих родителей на сумму около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.