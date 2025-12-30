В Москве школьник выбросил с балкона 100 млн по указке мошенника из «Дайвинчика»
В Москве 13-летний школьник стал жертвой мошенников и по их указанию выбросил с балкона деньги и золото своих родителей на сумму около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, подросток познакомился с девушкой по имени Алиса в канале знакомств «Дайвинчик». В ходе переписки он рассказывал о себе, а позже собеседница заявила, что живет на Украине. После этого школьнику написал неизвестный мужчина, представившийся Олегом Бакановым, и потребовал срочно выйти с ним на связь, если подросток передавал какую-либо информацию «украинской стороне».
Испугавшись, школьник связался с мужчиной, который представился сотрудником полиции и сообщил, что подростка подозревают в связях с украинскими спецслужбами. Затем к «разговору» подключились лже-сотрудник ФСБ и фейковый представитель налоговой службы. Они убедили ребенка, что его родителям грозит уголовная ответственность, и предложили «единственный способ избежать последствий» — провести «обыски» в квартире.
По указанию мошенников школьник сфотографировал все ценности в доме, после чего собрал деньги и золотые слитки в рюкзак и выбросил его с балкона. Однако рюкзак приземлился не на землю, а на балкон соседки этажом ниже. Женщина, обнаружив крупную сумму денег и золото, обратилась в полицию.
В результате все ценности ворнули семье. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование обстоятельств мошенничества и установление причастных к преступлению лиц.
