В России завтрак убил 12-летнего мальчика
В Свердловской области 12-летний мальчик подавился блином и погиб за завтраком
В Свердловской области 12-летний школьник подавился блином во время завтрака и скончался. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что ребенку стало плохо за столом, смерть наступила в реабилитационном центре. Другие обстоятельства инцидента не уточняются.
Ранее также появлялась информация о пожаре в одном из российских городов, где во время застолья заживо сгорели мать, ее сын и двое гостей.
Кроме того, стало известно, что в Иркутске мать признала вину по делу об убийстве двух детей. В подробностях разбирался Следственный комитет.
Читайте также: