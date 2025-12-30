В России завтрак убил 12-летнего мальчика

30 декабря 2025, 12:37

В Свердловской области 12-летний мальчик подавился блином и погиб за завтраком

Фото: istockphoto/NataliPopova

В Свердловской области 12-летний школьник подавился блином во время завтрака и скончался. Об этом пишет «Лента.ру».