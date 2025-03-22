Российский художник оценил портрет, подаренный Путиным Трампу

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)
Портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу, является бесценным. Такое мнение выразил народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с изданием «Аргументы и факты».
«Обычно свои заказы мы никогда не комментируем, но я точно могу утверждать одно: в нашей стране большое количество талантливых людей, слава Богу, много художников. Поэтому Россия известна всему миру как страна, которая дарует культуру и искусство на протяжении многих веков», – подчеркнул Сафронов.Говоря о потенциальной стоимости подарка, врученного Трампу, художник заявил, что, скорее всего, работа является бесценной.
Ранее спецпосланник главы США по Ближневосточному региону Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин передал Трампу его портрет, написанный ведущим российским художником. Он уточнил, что в ходе встречи российский лидер передал ему полотно и попросил отвезти его главе Белого дома. В итоге, по словам Уиткоффа, Трамп был тронут презентом.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова