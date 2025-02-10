Никас Сафронов встретился с Папой Римским и вручил ему картину, побывавшую на МКС

Никас Сафронов (фото: Telegram @nikas_safronov)
Художник Никас Сафронов пообщался с главой Римско-католической церкви. На встречу член Российской Академии художеств прибыл не с пустыми руками, сообщает Telegram-канал Mash.
Народный художник России удостоился личной встречи с Папой Римским в Ватикане, которая прошла в библиотеке Апостольского дворца. Сафронов вручил ему в подарок картину, на которой запечатлено первое место служения папы Франциско (имя при рождении – Хорхе Марио Бергольо) в Буэнос-Айресе.
Уникальность подаренного полотна в том, что оно побывало на Международной космической станции (МКС). С марта по сентябрь 2022 года картина кружила по орбите вместе с космонавтами, а доставил её на борт МКС Олег Артемьев.
В ходе беседы с Папой Римским Сафронов получил благословение на создание коллекции полотен для Ватикана.
Подаренная главе Римско-католической церкви картина стала не первой работой Сафронова, побывавшей на МКС. В 2022 году на аукционе в честь открытия Петербургского международного экономического форума за пять миллионов рублей было продано произведение «Зимняя Москва в год Тигра».
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Уникальность подаренного полотна в том, что оно побывало на Международной космической станции (МКС). С марта по сентябрь 2022 года картина кружила по орбите вместе с космонавтами, а доставил её на борт МКС Олег Артемьев.
В ходе беседы с Папой Римским Сафронов получил благословение на создание коллекции полотен для Ватикана.
Подаренная главе Римско-католической церкви картина стала не первой работой Сафронова, побывавшей на МКС. В 2022 году на аукционе в честь открытия Петербургского международного экономического форума за пять миллионов рублей было продано произведение «Зимняя Москва в год Тигра».
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Анастасия Чинкова