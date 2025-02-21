«Папа Римский предложил»: Никас Сафронов анонсировал выставку в Ватикане

Никас Сафронов (фото: ВКонтакте/safronov_nikas)
Художник Никас Сафронов заявил, что этой весной собирается открыть собственную выставку в Ватикане. Об этом он заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, с соответствующим предложением к нему обратился сам Папа Римский Франциск незадолго до госпитализации, когда мастер гостил в его резиденции — Доме святой Марфы.
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«Папа Римский предложил мне открыть свою выставку этой весной в Ватикане. А я в ответ преподнес понтифику его же портрет. <…> Он мне сказал, что очень поддерживает нашу страну и ждет, когда снова наступит мир. Он передал большой привет всем русским», — заявил художник.При этом Сафронов не стал рассказывать, какие работы он хочет выставлять в Ватикане, а также не уточнил подробностей о дате и месте выставки.
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Данил Пономарев