«Я никогда не говорил с отцом на одном языке»: сын Никаса Сафронова от уроженки Германии прилетел в Москву и хочет учить русский язык

Никас Сафронов (фото: Instagram @safronov_nikas)
24-летний сын Никаса Сафронова, рождённый от уроженки Германии, пользуется переводчиком, чтобы общаться с отцом. Ландин хочет выучить русский язык, чтобы стать ближе к родителю.
Молодой человек прилетел в Москву. По словам народного художника России, его сын теперь хочет жить рядом с ним и поступить в один из столичных вузов.
Однако в беседе с VOICE Ландин уточнил, что не переезжает в Россию, а планирует проводить здесь каждый месяц по две недели.
Сын художника действительно собирается поступить в российский вуз, правда пока не определился, на какой факультет. Он планирует учиться онлайн, практиковать русский язык и получать новые знания.
Ландин рассказал, что увлекается видеосъёмкой. У него в планах – создание видеороликов для личного блога, посвящённого России, творчеству и нейроразнообразию.
Парень не стал скрывать, что у него не выстроены близкие отношения с отцом, однако он намерен это исправить.
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Однако в беседе с VOICE Ландин уточнил, что не переезжает в Россию, а планирует проводить здесь каждый месяц по две недели.
«Возможно, отец хочет, чтобы я полностью переехал. Но у меня есть друзья и своя собственная жизнь в Австрии. Мне очень нравится Россия, и я хотел бы выучить язык, чтобы укрепить отношения с отцом. В целом, из того, что я видел в русской культуре, я понимаю, насколько здесь важна семья и как люди принимают незнакомцев. Когда я путешествую по Сибири, я всегда чувствую, что все относятся ко мне как к члену семьи. Я очень ценю такое отношение», – отметил Ландин.Ландин (крайний справа) (фото: Instagram* @ safronov_nikas)
Сын художника действительно собирается поступить в российский вуз, правда пока не определился, на какой факультет. Он планирует учиться онлайн, практиковать русский язык и получать новые знания.
Ландин рассказал, что увлекается видеосъёмкой. У него в планах – создание видеороликов для личного блога, посвящённого России, творчеству и нейроразнообразию.
Парень не стал скрывать, что у него не выстроены близкие отношения с отцом, однако он намерен это исправить.
«Я не очень хорошо его знаю, потому что мы никогда не говорили на одном языке. Я не рос с отцом, поэтому наша связь не очень сильна, но он очень интересный человек. И я думаю, что мое изучение русского станет ключом к нашему сближению», – заключил Ландин.Читайте также:
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Анастасия Чинкова