Российский Красный Крест проводит конкурс «Лидер корпоративного донорства»

14 октября 2025, 10:05

Фото: Istock/StockerThings

Российский Красный Крест объявил о старте приёма заявок на IV Всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства – 2025». Церемония награждения победителей пройдёт 5 ноября 2025 года.