Российский Красный Крест проводит конкурс «Лидер корпоративного донорства»
Российский Красный Крест объявил о старте приёма заявок на IV Всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства – 2025». Церемония награждения победителей пройдёт 5 ноября 2025 года.
Конкурс призван развивать безвозмездное донорство крови и костного мозга в организациях по всей России. Он должен привлечь внимание бизнеса, государственных структур, учебных заведений и НКО к донорству и выявить лучшие корпоративные практики.
В этом году организаторы впервые учредили три главные награды — Гран-при для лидеров в коммерческом, некоммерческом и государственном секторах. Компании могут побороться за звания «Лучшая мотивационная программа», «Лучший корпоративный День донора», «Самый социально ответственный работодатель» и в других номинациях.
Подать заявку можно через онлайн-форму до 20 октября 2025 года. Условия участия опубликованы на сайте конкурса.
Читайте также: