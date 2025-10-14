Ученые зафиксировали расширение опасной аномалии на Земле

14 октября 2025, 06:34

ЕКА: На Земле замечено расширение опасной Южно-Атлантической аномалии

Фото: iStock/24K-Production

Европейское космическое агентство сообщило о значительном расширении Южно-Атлантической аномалии — области с ослабленным магнитным полем Земли.





Площадь этой опасной зоны увеличилась на территорию, сопоставимую с половиной Европы, если сравнивать с размерами аномалии 2014 года. Причем расширение происходит преимущественно в направлении Африки.



Ученые отмечают практическую значимость этого явления для космической отрасли. Спутники, пролетающие над аномальной зоной, подвергаются повышенному радиационному воздействию. Это может вызывать сбои в работе электроники и критически важного оборудования.





«В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее», — приводится на сайте ЕКА комментарий профессора геомагнитизма Криса Финли.