Россиянам назвали два главных метода, которые помогут избавиться от навязчивых звонков из банка

14 октября 2025, 05:07

Доцент Валишвили назвала для метода для прекращения спам-звонков из банка

Фото: iStock/Ivan-balvan

Россиянам назвали, как избавиться от навязчивых звонков от банков с предложениями их услуг. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм» перечислила два главных метода для борьбы со спам-звонками.





Она напомнила, что с сентября этого года граждане РФ могут официально отказаться от рекламных сообщений и звонков. Банки обязаны получать согласие клиентов перед тем, как рассылать рекламные предложения.



