Россиянам назвали два главных метода, которые помогут избавиться от навязчивых звонков из банка
Доцент Валишвили назвала для метода для прекращения спам-звонков из банка
Россиянам назвали, как избавиться от навязчивых звонков от банков с предложениями их услуг. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм» перечислила два главных метода для борьбы со спам-звонками.
Она напомнила, что с сентября этого года граждане РФ могут официально отказаться от рекламных сообщений и звонков. Банки обязаны получать согласие клиентов перед тем, как рассылать рекламные предложения.
Останки найденной на пляже женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения
Однако при заключении договора на открытие счета люди часто автоматически соглашаются на получение такой «спам»-информации, неосторожно отмечая «галочками» пункты в документах.
Для прекращения обзвона Валишвили рекомендует направить в банк официальное заявление об отзыве согласия на рекламные рассылки. Клиент имеет на это право. Если звонки продолжат поступать, несмотря на поданное заявление, можно обратиться в Роскомнадзор. Рекламодателя оштрафуют.
Альтернативный вариант — установить запрет на спам-звонки через своего мобильного оператора.