Российский пенсионер избавился от арсенала оружия, сбросив его в пруд

11 августа 2026, 11:39

В Петербурге задержали пенсионера, который скидывал пистолеты и патроны в пруд

Фото: iStock/Artfully79

В Санкт-Петербурге задержали пенсионера, который избавлялся от арсенала оружия, сбрасывая его в водоем. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».