Российский пенсионер избавился от арсенала оружия, сбросив его в пруд
В Санкт-Петербурге задержали пенсионера, который избавлялся от арсенала оружия, сбрасывая его в водоем. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Правоохранителям поступил сигнал о подозрительном гражданине, бросавшем в пруд Московского парка Победы предметы, напоминающие оружие. Спустя полчаса подозреваемого задержали.
Как выяснилось, мужчина таким образом пытался утилизировать боеприпасы, оставшиеся после смерти отца. При обыске в его квартире обнаружили еще два пистолета, 75 патронов, различные комплектующие и две банки с порохом общим весом более 300 граммов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия.
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