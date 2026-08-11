Российская танцовщица вонзила нож в грудь бармена и пошла под суд

11 августа 2026, 11:26

В Иркутске девушке дали 6,5 лет колонии за убийство возлюбленного

Фото: iStock/zoka74

Суд в Иркутске вынес приговор 26-летней жительнице Ангарска, признав ее виновной в убийстве возлюбленного. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, фигурантка проведет 6,5 лет в колонии общего режима.