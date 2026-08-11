Российская танцовщица вонзила нож в грудь бармена и пошла под суд
Суд в Иркутске вынес приговор 26-летней жительнице Ангарска, признав ее виновной в убийстве возлюбленного. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, фигурантка проведет 6,5 лет в колонии общего режима.
Согласно материалам дела, все произошло в ночь на 7 февраля 2024 года. В тот день танцовщица находилась в съемной квартире своего молодого человека, который подрабатывал барменом. Там пара поссорилась, и парень избил свою пассию. В ответ она схватила нож и ударила его в грудь. Ранение оказалось смертельным.
Девушка около 11 часов оставалась рядом с телом погибшего. Лишь потом она позвонила своей матери и вызвала скорую. На допросе девушка утверждала, что действовала в состоянии аффекта и оборонялась, однако ее слова опровергла судебно-психиатрическая экспертиза.
Суд также удовлетворил иски матери и сестры убитого, взыскав с осужденной в их пользу более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
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