Пьяный дебошир-неадекват устроил погром в гостинице в центре Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Наряд вневедомственной охраны пресек противоправные действия постояльца одной из гостиниц, расположенных на Смоленской улице столицы. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москве.
Сигнал о срабатывании тревожной кнопки поступил экипажу группы задержания во время патрулирования. Прибывшим на место росгвардейцам администратор отеля пояснил, что один из гостей ведет себя неадекватно и агрессивно.
Выяснилось, что 33-летний москвич, находившийся, предположительно, в состоянии сильного алкогольного опьянения, учинил скандал: громко кричал, высказывал угрозы в адрес персонала и намеренно повредил имущество в арендованном номере. Мужчина не смог вразумительно объяснить мотивы своего поведения, на законные требования сотрудников Росгвардии не реагировал и предпринял попытку оказать физическое сопротивление.
Дебошира оперативно задержали. Поскольку его состояние требовало медицинского вмешательства, для дальнейшего осмотра и оказания помощи фигуранта передали бригаде скорой и госпитализировали в одну из городских клиник.
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