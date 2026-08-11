Пьяный дебошир-неадекват устроил погром в гостинице в центре Москвы

11 августа 2026, 11:22

Росгвардия задержала дебошира в отеле на Смоленской улице в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Наряд вневедомственной охраны пресек противоправные действия постояльца одной из гостиниц, расположенных на Смоленской улице столицы. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москве.