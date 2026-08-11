Москвичка во время завтрака проглотила деталь, которую носила после брекетов

11 августа 2026, 11:30

В Москве врачи извлекли проглоченный металлический ретейнер из желудка женщины

Фото: Istock/Laura Rosina

Столичные врачи оказали помощь 33-летней пациентке. Во время завтрака женщина проглотила металлический ретейнер — конструкцию, которую используют после снятия брекетов. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.