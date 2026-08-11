Москвичка во время завтрака проглотила деталь, которую носила после брекетов
Столичные врачи оказали помощь 33-летней пациентке. Во время завтрака женщина проглотила металлический ретейнер — конструкцию, которую используют после снятия брекетов. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.
К моменту обращения инородное тело уже находилось в желудке москвички. Острые края ретейнера создавали риск повреждения внутренних органов.
Медики городской клинической больницы имени В. В. Вересаева приняли решение удалить предмет с помощью эндоскопа. Врач-эндоскопист Иван Бородкин пояснил, что во время вмешательства специалисты применили специальную защитную трубку.
Она располагается в пищеводе и позволяет извлечь предмет с минимальным риском для слизистой оболочки. Операция прошла успешно, ретейнер извлекли, повреждений органов врачи не обнаружили. Уже на следующий день медики выписали пациентку домой.
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