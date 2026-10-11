Российский пенсионер спас детей из пожара и получил премию Кеосаяна
Пенсионеру из Комсомольска-на-Амуре вручили премию Тиграна Кеосаяна
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что премию имени Тиграна Кеосаяна вручили пенсионеру Игорю Вольштейну из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина спас двух девочек во время пожара в квартире этажом выше.
По словам Симоньян, Вольштейн пробрался на соседский балкон и принял от старшей девочки, которой десять лет, её младшую сестру. После этого старшая девочка перебралась на балкон сама.
Отмечается, что пенсионер пытался спасти и остальных, но вскрыть дверь горящей квартиры не удалось. В результате трагедии погибли четверо детей и их мать.
«Страшная трагедия. Спасибо вам, Игорь, за две спасённые жизни. Таких людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, мы и награждаем премией имени Тиграна», — цитирует журналистку RT.Премию имени Тиграна Кеосаяна учредила Маргарита Симоньян. Её размер составляет один миллион рублей. Награду вручают простым людям, которые, рискуя собой, спасают других.