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Российский пенсионер спас детей из пожара и получил премию Кеосаяна

Пенсионеру из Комсомольска-на-Амуре вручили премию Тиграна Кеосаяна
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что премию имени Тиграна Кеосаяна вручили пенсионеру Игорю Вольштейну из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина спас двух девочек во время пожара в квартире этажом выше.



По словам Симоньян, Вольштейн пробрался на соседский балкон и принял от старшей девочки, которой десять лет, её младшую сестру. После этого старшая девочка перебралась на балкон сама.

Отмечается, что пенсионер пытался спасти и остальных, но вскрыть дверь горящей квартиры не удалось. В результате трагедии погибли четверо детей и их мать.

«Страшная трагедия. Спасибо вам, Игорь, за две спасённые жизни. Таких людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, мы и награждаем премией имени Тиграна», — цитирует журналистку RT.
Премию имени Тиграна Кеосаяна учредила Маргарита Симоньян. Её размер составляет один миллион рублей. Награду вручают простым людям, которые, рискуя собой, спасают других.
Никита Кротов

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