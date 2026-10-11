Российский пенсионер спас детей из пожара и получил премию Кеосаяна

11 октября 2026, 16:52

Пенсионеру из Комсомольска-на-Амуре вручили премию Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что премию имени Тиграна Кеосаяна вручили пенсионеру Игорю Вольштейну из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина спас двух девочек во время пожара в квартире этажом выше.





По словам Симоньян, Вольштейн пробрался на соседский балкон и принял от старшей девочки, которой десять лет, её младшую сестру. После этого старшая девочка перебралась на балкон сама.



Отмечается, что пенсионер пытался спасти и остальных, но вскрыть дверь горящей квартиры не удалось. В результате трагедии погибли четверо детей и их мать.





«Страшная трагедия. Спасибо вам, Игорь, за две спасённые жизни. Таких людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, мы и награждаем премией имени Тиграна», — цитирует журналистку RT.