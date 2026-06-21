Обезвредившему напавшего на ТЦ жителю Краснодара вручат премию Кеосаяна

21 июня 2026, 13:31

Обезвредивший напавшего на ТЦ житель Краснодара Воевода получит премию Кеосаяна

Фото: istockphoto/Dzurag

Жителя Краснодара Александра Воеводу, обезвредившего нападавшего в торговом центре, удостоили премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила в Макс главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.





Инцидент произошел в субботу, когда 19-летний злоумышленник нанес ножевые ранения посетителям ТЦ. В результате погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали. Воевода, находившийся в центре с семьей, отправил жену и ребенка в магазин, а сам бросился за нападавшим, который направлялся в детскую комнату и поджег горючую смесь. Мужчина обезвредил преступника.





«Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре», — говорится в публикации.