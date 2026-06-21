Обезвредившему напавшего на ТЦ жителю Краснодара вручат премию Кеосаяна
Обезвредивший напавшего на ТЦ житель Краснодара Воевода получит премию Кеосаяна
Жителя Краснодара Александра Воеводу, обезвредившего нападавшего в торговом центре, удостоили премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила в Макс главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Инцидент произошел в субботу, когда 19-летний злоумышленник нанес ножевые ранения посетителям ТЦ. В результате погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали. Воевода, находившийся в центре с семьей, отправил жену и ребенка в магазин, а сам бросился за нападавшим, который направлялся в детскую комнату и поджег горючую смесь. Мужчина обезвредил преступника.
«Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре», — говорится в публикации.
Премию учредили после истории воспитательниц из Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от вооруженного мужчины. Размер награды составляет миллион рублей. Лауреатов определяет лично Симоньян.
Ранее премию получили: воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, местные жители, поймавшие на куртку мальчика, упавшего с десятого этажа, Герой России Сергей Ярашев, 68 дней удерживавший позиции под Гришино, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку при наводнении, дагестанцы Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, также спасавшие детей во время паводка, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, вынесшие четверых людей из горящего дома в Ханты-Мансийске, казанская Галия Ситдикова, спасшая тонущего в озере ребенка, и студент из Канска Кирилл Царулица, вынесший из огня двоих детей и их мать.