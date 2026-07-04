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Стало известно, куда направит премию Кеосаяна военный, спасший женщину из пожара

Фото: Istock/blinow61

Боец СВО, который спас женщину из пожара, рассказал, куда направит премию имени Кеосаяна.



Военнослужащий по имени Александр, участвующий в специальной военной операции, спас женщину из горящего общежития в Калининградской области.

Он поблагодарил за присуждение ему премии имени Тиграна Кеосаяна и рассказал RT, как распорядится полученными средствами.

«Делал это, естественно, не ради премий, работа у нас такая: людей спасать. Премию потрачу на восстановление себя: нужно делать операции, доставать осколки», — признался мужчина.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Александр стал лауреатом 16-й премии имени Тиграна Кеосаяна.
Ольга Щелокова

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