Стало известно, куда направит премию Кеосаяна военный, спасший женщину из пожара

04 июля 2026, 20:40

Фото: Istock/blinow61

Боец СВО, который спас женщину из пожара, рассказал, куда направит премию имени Кеосаяна.





Военнослужащий по имени Александр, участвующий в специальной военной операции, спас женщину из горящего общежития в Калининградской области.



Он поблагодарил за присуждение ему премии имени Тиграна Кеосаяна и рассказал RT, как распорядится полученными средствами.



«Делал это, естественно, не ради премий, работа у нас такая: людей спасать. Премию потрачу на восстановление себя: нужно делать операции, доставать осколки», — признался мужчина.