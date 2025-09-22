Леонид Агутин сообщил о смерти своей матери
Скончалась мать российского певца Леонида Агутина
В возрасте 85 лет скончалась мать известного певца и композитора Леонида Агутина. Трагическим известием он поделился в своем телеграм-канале.
По словам артиста, он понимал неизбежность этого момента, но не хотел в него верить.
«Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне», – написал он.Он добавил, что любит свою мать так же сильно, как в детстве, когда целовал ее перед сном.
«Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», – заключил артист.В 2024-м в Сети появилась информация о том, что здоровье пожилой женщины резко ухудшилось из-за обострения панкреатита. СМИ писали, что ее состояние часто требовало срочной медицинской помощи.
Людмила Леонидовна долгое время работала учителем начальных классов в столичных школах. В молодости она выступала в составе танцевального коллектива, поэтому с удовольствием прививала сыну любовь к искусству. С отцом артиста, Николаем Петровичем, она познакомилась в Парке Горького. Однако их брак распался, когда Агутину было 14 лет.