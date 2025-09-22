Леонид Агутин сообщил о смерти своей матери

22 сентября 2025, 10:41

Скончалась мать российского певца Леонида Агутина

Леонид Агутин (Фото: Телеграм/agutin_leonid)

В возрасте 85 лет скончалась мать известного певца и композитора Леонида Агутина. Трагическим известием он поделился в своем телеграм-канале.





По словам артиста, он понимал неизбежность этого момента, но не хотел в него верить.

«Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне», – написал он.

«Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», – заключил артист.