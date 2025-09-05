Достижения.рф

Умерла невестка королевы Елизаветы II

BBC: герцогиня Кентская Кэтрин скончалась в возрасте 92 лет в Великобритании
Фото: iStock/NetPix

В Великобритании ушла из жизни герцогиня Кентская Кэтрин, невестка королевы Елизаветы II. Ей было 92 года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца.



Известно, что в день кончины она была в окружении родных и близких. Причина смерти не раскрывается.

«С глубоким прискорбием Букингемский дворец сообщает о кончине Ее Королевского Высочества Герцогини Кентской», — говорится в заявлении.
В нем отметили, что Карл III, его супруга Камилла и другие члены королевской семьи выразили признательность за «неустанную преданность герцогини» организациям, с которыми она как-либо была связана. Также они с теплотой вспоминают ее любовь к музыке и внимание к молодежи.

Герцогиня Кэтрин в 1961 году вышла замуж принца Эдварда, герцога Кентского, двоюродного брата покойной Елизаветы II. Она преподавала музыку в начальной школе Халла, где дети не знали о ее статусе, и поддерживала музыкальные благотворительные организации.
Лидия Пономарева

