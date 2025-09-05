Умерла невестка королевы Елизаветы II

05 сентября 2025, 16:11

BBC: герцогиня Кентская Кэтрин скончалась в возрасте 92 лет в Великобритании

Фото: iStock/NetPix

В Великобритании ушла из жизни герцогиня Кентская Кэтрин, невестка королевы Елизаветы II. Ей было 92 года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца.





Известно, что в день кончины она была в окружении родных и близких. Причина смерти не раскрывается.

«С глубоким прискорбием Букингемский дворец сообщает о кончине Ее Королевского Высочества Герцогини Кентской», — говорится в заявлении.