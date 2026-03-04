Российский производитель вина «Абрау-Дюрсо» победил в международном конкурсе
Международное жюри одного из самых авторитетных израильских винных конкурсов TERRAVINO впервые присудило звание Grand Champion International российскому производителю.
Как пишет СМИ2, в этот раз титул достался классическому игристому Brut d’Or Riesling 2022 от группы компаний «Абрау‑Дюрсо». Помимо главной награды, вино получило двойное золото и стало лидером в своей ценовой категории — от $17 до $26,99.
Юбилейный, 20-й конкурс TERRAVINO прошёл в Тель‑Авиве и собрал 578 образцов из 18 стран. Дегустации проводились вслепую по стандартам Международной организации винограда и вина (OIV). Оценку выставляло международное жюри, в которое вошли виноделы, энологи, сомелье и профильные журналисты, что подчёркивает объективность результатов и повышает статус победы.
Владелец группы компаний Борис Титов назвал успех важным событием для российского виноделия. Он отметил, что это первый случай, когда бренд России стал гранд‑чемпионом на ведущем дегустационном конкурсе Израиля.
